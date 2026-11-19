विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दीपेंद्र हुड्डा ने वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच, प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर नए चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में काले धन और चुनाव आयोग के दुरुपयोग सहित कई अनैतिक हथकंडे अपनाए गए। भाजपा के चुनावी वादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने छह हजार रुपये बुजुर्ग पेंशन, महिलाओं को 2100 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी पर निशाना साधते हुए उन्होंने किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिलने और गन्ने व गेहूं के भाव में मामूली बढ़ोतरी करने की बात कही।थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि वोट चोरी से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। उन्होंने राहुल गांधी के वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान से जुड़ने की अपील की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मेवा सिंह ने कहा कि पार्टी गांव-गांव जाकर मताधिकार की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर रही है।इस अवसर पर जिला उपप्रधान गुरदेव सिंह सुरा, ब्लॉक प्रधान भगवंत सिंह विर्क, जिला परिषद सदस्य जसबीर पंजेटा, राकेश खुराना, शालू बंसल, डॉ. अमन पंजेटा, रणबीर बपदी, जरनैल सिंह डूडा, अश्वनी शर्मा और अशोक सैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।