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जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर नंबर का ट्रक कैथल जिले के चीका से पिहोवा की तरफ आ रहा था। दीवाना गांव के पास पहुंचने पर केबिन के ऊपर आग लग गई और चिंगारियां नीचे गिरने लगीं। खतरा भांपकर चालक ने ट्रक सड़क किनारे रोक दिया। वह नीचे उतरने लगा तो आग अचानक भड़क गई। ऐसे में उसने ट्रक से छलांग लगा दी। राहगीरों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

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पिहोवा। गुहला-चीका रोड पर मंगलवार देर रात दीवाना गांव के पास चलते ट्रक के कैबिन में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने पर चालक ने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रक का केबिन पूरी तरह जल गया।