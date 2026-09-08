Kurukshetra News: स्वाइन फ्लू का एक और केस मिला, 9 हुई संख्या

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जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दो दिन पहले ही जिले में तीन नए मामले सामने आए थे। इसके बाद जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या आठ हो गई थी। इनमें हाल में मिले तीन नए मामलों में दो मरीज थानेसर और एक धुराला क्षेत्र से था। ये मरीज बुखार की जांच के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और परिवार के सदस्यों से भी संपर्क कर निगरानी की जा रही थी। विज्ञापन

- जिले में नहीं टेस्टिंग किट उपलब्ध



जिले में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं होने के कारण सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं। यह नया मामला भी आदेश मेडिकल कॉलेज में पंजीकृत हुआ है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी कर रही है। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

डॉक्टरों और स्टाफ को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर ओपीडी में किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई दें या कोई मरीज संदिग्ध मिले तो उसे तुरंत दाखिल किया जाए और उसकी जांच करवाई जाए।

डॉ. मेजपाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल, कुरुक्षेत्र जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दो दिन पहले ही जिले में तीन नए मामले सामने आए थे। इसके बाद जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या आठ हो गई थी। इनमें हाल में मिले तीन नए मामलों में दो मरीज थानेसर और एक धुराला क्षेत्र से था। ये मरीज बुखार की जांच के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे थे। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और परिवार के सदस्यों से भी संपर्क कर निगरानी की जा रही थी।- जिले में नहीं टेस्टिंग किट उपलब्धजिले में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं होने के कारण सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं। यह नया मामला भी आदेश मेडिकल कॉलेज में पंजीकृत हुआ है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी कर रही है। संवादडॉक्टरों और स्टाफ को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर ओपीडी में किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखाई दें या कोई मरीज संदिग्ध मिले तो उसे तुरंत दाखिल किया जाए और उसकी जांच करवाई जाए।डॉ. मेजपाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल, कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र। जिले में स्वाइन फ्लू का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू के मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इनमें से तीन मरीज पहले ही अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि, अभी तक मिले पॉजिटिव केसों में आधे से ज्यादा केस बाहर के पंजीकृत हैं। वर्तमान में जो स्वाइन फ्लू के मामले मिले हैं, वे हरिगढ़ भोरख, धियांगला लाडवा और रामसरन माजरा से हैं। जबकि ठीक हुए कुछ मरीज पिहोवा और अजराना से थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।