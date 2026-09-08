Kurukshetra News: पतंग उड़ाने के दौरान हमला और पिटाई करने का एक और आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल के अनुसार, आर्यन वासी सम्भालखी ने शिकायत में बताया था कि वह विदेश जाने के लिए पीटीई की तैयारी कर रहा है।

उसके दोस्त हरिन्द्र सिंह व अतुल मोर वासी लंडा जिला अंबाला तथा दीदार वासी हल्देहडी हैं। करीब 10-15 दिन पहले किसी बात को लेकर प्रभजीत श्यामा वासी शैदपुर और दिदार के बीच बहस हुई थी।18 जनवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे आर्यन, अतुल मोर और हरिन्द्र सिंह अतुल के खेतों में पतंग उड़ा रहे थे। इसी दौरान 8-9 लड़के चार-पांच मोटरसाइकिलों पर वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी ने डंडे, बिंडे और चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। मारपीट में घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संवाद

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शाहबाद। पतंग उड़ाने के दौरान युवकों पर डंडे, बिंडे और चाकू से हमला कर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ अभी वासी लंडी जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया।