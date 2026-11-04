Kurukshetra News: कबड्डी में अलकनंदा और कावेरी हाउस ने मारी बाजी

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टेबल टेनिस में कृष्णा हाउस ने बाजी मारी। टग ऑफ वार के चौथी से छठी कक्षा छात्र वर्ग में कावेरी और छात्रा वर्ग में अलकनंदा हाउस प्रथम रहा। सातवीं से दसवीं कक्षा के छात्र वर्ग में कृष्णा और छात्रा वर्ग में अलकनंदा हाउस विजेता बना।200 मीटर दौड़ की सातवीं कक्षा छात्रा वर्ग में तोजन, आठवीं में काश्वी, नौवीं में गौरविता और दसवीं में अभनीत प्रथम रहीं। छात्र वर्ग में सातवीं में कुश, आठवीं में नितिक, नौवीं में जमिश और दसवीं में लोविश ने पहला स्थान हासिल किया। रिले रेस में सातवीं कक्षा में कावेरी तथा आठवीं और नौवीं कक्षा में कृष्णा हाउस विजेता रहा। संवाद