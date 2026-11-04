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Kurukshetra News: कबड्डी में अलकनंदा और कावेरी हाउस ने मारी बाजी

Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
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Alaknanda and Kaveri houses emerged victorious in Kabaddi.
बाबैन। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने कबड्डी, टेबल टेनिस, टग ऑफ वार, 200 मीटर दौड़ और रिले रेस में दमखम दिखाया। कबड्डी में चौथी से छठी कक्षा वर्ग में अलकनंदा और सातवीं से दसवीं कक्षा वर्ग में कावेरी हाउस विजेता रहा।
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टेबल टेनिस में कृष्णा हाउस ने बाजी मारी। टग ऑफ वार के चौथी से छठी कक्षा छात्र वर्ग में कावेरी और छात्रा वर्ग में अलकनंदा हाउस प्रथम रहा। सातवीं से दसवीं कक्षा के छात्र वर्ग में कृष्णा और छात्रा वर्ग में अलकनंदा हाउस विजेता बना।
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200 मीटर दौड़ की सातवीं कक्षा छात्रा वर्ग में तोजन, आठवीं में काश्वी, नौवीं में गौरविता और दसवीं में अभनीत प्रथम रहीं। छात्र वर्ग में सातवीं में कुश, आठवीं में नितिक, नौवीं में जमिश और दसवीं में लोविश ने पहला स्थान हासिल किया। रिले रेस में सातवीं कक्षा में कावेरी तथा आठवीं और नौवीं कक्षा में कृष्णा हाउस विजेता रहा। संवाद
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