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Kurukshetra News: शाहाबाद चीनी मिल का पेराई सत्र 24 से होगा शुरू

Fri, 13 Nov 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:38 AM IST
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The crushing season at Shahabad Sugar Mill will begin on the 24th.
शाहाबाद। शाहाबाद चीनी मिल का पेराई सत्र 2026-27 आगामी 24 नवंबर से शुरू होगा। इसे लेकर मिल प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी संबंध में वीरवार को मिल के प्रबंध निदेशक डॉ. इंद्रजीत ने क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक की। इसमें किसानों को मिल की ओर से दी जा रही सुविधाओं, गन्ने की बॉन्डिंग, एडवांस कैलेंडरिंग और एडवांस टोकन प्रणाली की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अभियंता सतबीर सिंह, गन्ना विभाग के अधिकारी अशोक कुमार और हरजीत सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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