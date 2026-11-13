Kurukshetra News: पिछले सीजन के मुकाबले पिछड़ी धान की खरीद

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जिले में धान खरीद की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हुई थी। इस बार करीब एक लाख हेक्टेयर रकबे में पीआर धान की रोपाई की गई थी। इसके बावजूद खरीद के आंकड़े पिछले सीजन के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि वीरवार को मंडियों में 2154 एमटी धान की खरीद हुई, जबकि पिछले सीजन में इसी दिन केवल 71 एमटी धान खरीदा गया था।धान खरीद की निर्धारित अंतिम तिथि 15 नवंबर है। ऐसे में अब खरीद प्रक्रिया के लिए कुछ ही दिन शेष हैं। वहीं, मंडियों में खरीदे गए धान का उठान करीब 98 फीसदी पूरा हो चुका है। अब तक 8 लाख 85 हजार 433 एमटी धान का उठान किया जा चुका है। वीरवार को 1955 एमटी धान का उठान हुआ, जो कुल खरीद का करीब 0.2 फीसदी रहा।दूसरी ओर, किसानों को खरीदे गए धान का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। अब तक 2172 करोड़ 27 लाख 28 हजार 335 रुपये का भुगतान किया गया है।डीएफएससी नरेश कुमार ने बताया कि जिले में धान की आवक, खरीद, उठान और भुगतान का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बावजूद सरकार के आदेशानुसार 15 नवंबर तक खरीद जारी रहेगी।