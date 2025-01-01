Kurukshetra News: जहरीली हुई हवा, धुएं के गुबार में घुट रहीं सांसें

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यही कारण रहा कि धुएं के गुबार में लोगों की सांसें घुट रहीं इसके बावजूद लोगों ने पटाखे फोड़ने से परहेज नहीं किया। दिवाली के अगले दिन भी देर रात तक आतिशबाजी जारी रही। आधी रात तक आसमान पटाखों की आवाज से गूंजता रहा। मंगलवार को भी कई इलाकों में पटाखे बजाए गए।आतिशबाजी के कारण वातावरण में धुएं का गुबार छाया रहा। इसके अलावा कचरे और खेतों में फसल अवशेष जलाने को भी प्रदूषण बढ़ने का कारण माना गया। प्रशासन की ओर से दिवाली पर कम पटाखे जलाने और पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई थी लेकिन इसका खास असर नहीं दिखा। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे हवा लगातार प्रदूषित होती चली गई।सुबह और शाम के समय भी वातावरण में धुंध और धुएं का असर महसूस किया गया। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति अधिक चिंताजनक बनी रही।