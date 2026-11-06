Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Accused of supplying narcotics arrested; 16 cases registered

Kurukshetra News: नशीला पदार्थ सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार, 16 मामले दर्ज

Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Accused of supplying narcotics arrested; 16 cases registered
लाडवा। अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी सतीश उर्फ गल्लू वासी लाडवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि 9 जुलाई को अपराध अन्वेषण शाखा-लाडवा टीम अपराध तलाश के संबंध में संभालखा रोड संत निश्चल स्कूल के पास मौजूद थी।
विज्ञापन

पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमल वासी विकास नगर लाडवा हाल वासी नजदीक बाल कुंज मंदिर को संत निश्चल स्कूल के सामने गली से काबू किया था। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी से 20 ग्राम हेरोईन/स्मैक बरामद हुई थी।
विज्ञापन

आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। चार नवंबर को अपराध अन्वेषण शाखा-एक प्रभारी की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, ट्रांसफार्मर चोरी, घरों से चोरी और जुआ अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed