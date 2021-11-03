Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   A bus veered off the road and into a field while trying to avoid hitting cattle; 12 passengers were injured.

Kurukshetra News: गोवंश को बचाने में अनियंत्रित हुई बस खेत में उतरी,12 यात्री चोटिल

Sun, 15 Nov 2026 01:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
A bus veered off the road and into a field while trying to avoid hitting cattle; 12 passengers were injured.
कुरुक्षेत्र/इस्माईलाबाद। नेशनल हाईवे 152डी पर इस्माईलाबाद के समीप शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे हिसार डिपो की बस अनियंत्रित होकर खेतों में उतर गई। अचानक सामने आए बेसहारा गोवंश को बचाने के प्रयास में बस चालक ने नियंत्रण खो दिया। हालांकि, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पलटने से बचा लिया और खेतों की ओर मोड़ दिया।
विज्ञापन

हादसे में बस में सवार करीब 12 यात्रियों को हल्की चोट आईं। बस में कुल 38 यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे कर्ण प्रताप सिंह ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
विज्ञापन

बस चालक विकास के अनुसार, वह चंडीगढ़ से बस लेकर हिसार जा रहे थे। इस्माईलाबाद के समीप अचानक एक नंदी बस के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार कर हाईवे की दूसरी ओर पहुंच गई। बस चंडीगढ़ की दिशा में घूम गई। इस दौरान चालक ने बस को पलटने से बचाने के लिए खेतों की ओर मोड़ दिया, जिससे बस खेत में उतर गई और बड़ा हादसा बच गया। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही इस्माईलाबाद पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि सुरक्षित यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई थीं, जो अन्य वाहनों से ही चले गए। एसएचओ इस्माईलाबाद सतीश पातड़ ने बताया कि हादसे में कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई हैं। चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा होने से बच गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed