Karnal News: दोस्त के मौसेरे भाई का हाल जानने आए युवक की चाकू मारकर हत्या

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चाकू केवल अमन को ही मारे गए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक के पिता रामकुमार सैनी की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी ने जांच के लिए थाना शहर और सीआईए-3 की टीमें गठित की हैं।पुलिस को दी शिकायत में राजकुमार सैनी ने बताया कि अमन के दोस्त रमन की मौसी का बेटा अनूप पथरी के ऑपरेशन के बाद करनाल के जिला अस्पताल में भर्ती है। शुक्रवार को दोनों उसका हाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद मरीज के कपड़े लेने न्यू बहादुर चंद कॉलोनी स्थित घर जा रहे थे। रात करीब 11 बजे बालाजी मंदिर के पास पहले से मौजूद 4-5 युवकों ने उनको घेर लिया। अमन भागा लेकिन हमलावरों ने पीछा कर चाकुओं से कई वार किए।एसपी करन गोयल ने बताया कि शनिवार को पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। थाना शहर के एसएचओ रामलाल और एफएसएल करनाल की टीम ने भी मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। जल्द आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।दोस्त की भूमिका पर भी पिता को संदेहअमन के पिता राजकुमार सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोपी शिवा, कृष गांधी, राधे और अन्य युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने दोस्त रमन की भूमिका की भी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अमन को रमन ही अपने साथ लाया था और अस्पताल से न्यू बहादुर चंद कॉलोनी भी रमन ही लेकर गया था। आरोपियों ने रमन को कुछ नहीं कहा जबकि अमन पर चाकुओं से हमला किया। उन्होंने बताया कि अमन परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी दो छोटी बहनें हैं। वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। राजकुमार सैनी लाडवा में साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते हैं। अमन पिता के काम में ही हाथ बंटाता था।थाना शहर के प्रभारी रामलाल ने बताया कि शनिवार को परिजन के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अमन का शव सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मल्टीपल इंजरी सामने आया है। उसके पेट, बाजू और हाथ समेत शरीर पर 12 गहरे घाव मिले हैं।