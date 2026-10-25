फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   FIR filed against commission agent for selling paddy from UP; license suspended

Karnal News: यूपी का धान बेचने पर आढ़ती पर एफआईआर, लाइसेंस निलंबित

Sun, 25 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
FIR filed against commission agent for selling paddy from UP; license suspended
करनाल/इंद्री। इंद्री अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश से पीआर धान लाकर बेचने पर प्रशासन ने आढ़ती के खिलाफ कार्रवाई की है। दुकान नंबर 157 की फर्म तेजिंदर सिंह सोहन लाल के संचालक आढ़ती तेजिंदर सिंह के खिलाफ इंद्री थाने पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मार्केट कमेटी ने उसका लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन

22 अक्तूबर को एसडीएम रमन गुप्ता की जांच के दौरान दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में करीब 160 क्विंटल धान मिला था। धान कहां से लाया गया, इस संबंध में आढ़ती संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मार्केट कमेटी सचिव अमित कुमार ने बताया कि फर्म को नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिला। ई-खरीद प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका पर आढ़ती व फर्म के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ब्यूरो/संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed