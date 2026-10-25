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Karnal News: कांग्रेस ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

Sun, 25 Oct 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:29 AM IST
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Congress burned an effigy of the Chief Election Commissioner.
प्रदर्शन करते कांग्रेस के कार्य​कर्ता। संवाद
करनाल। घरौंडा में शनिवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। अग्रवाल भवन में आयोजित सम्मेलन में कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेता भूपिंद्र लाठर भुप्पी और घरौंडा ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष बलराम रावल की अगुवाई में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जीटी रोड पर पहुंचे। यहां वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। राजपाल पाल, गुरविंदर राणा, करमबीर स्टोंडी, सर्वजीत संधू, कंवरपाल पन्नू आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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