Karnal News: नालों की सफाई की पर स्लैब लगाना भूले कर्मचारी

विज्ञापन

स्थानीय लोगों के अनुसार शहर के कई इलाकों, विशेषकर स्कूल के आसपास के नालों के स्लैब हटाकर दोबारा नहीं लगाए गए हैं। इस लापरवाही के चलते अब तक कई दोपहिया वाहन चालक इन खुले नालों में गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी हादसों का शिकार हो चुके हैं। स्थानीय निवासी राजकुमार गाबा, जतिन कुमार, नवीन कुमार, तरूण कुमार, भीमसेन का कहना कि लगभग आठ माह पहले इन नालों को सफाई के लिए स्लैबों को उठाया गया था, लेकिन आजतक वहां स्लैब दोबारा नही रखें गए। कई बार नगर पालिका कर्मचारियों को कहा गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई।मामला संज्ञान में है। जहां-जहां स्लैब हटाए गए हैं, उन्हें जल्द ही दोबारा लगवाया जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। -अजीत कुमार, सचिव, नगर पालिका