Karnal News: 1.43 करोड़ से पांच वार्डों में सड़कें और गलियां होंगी दुरुस्त

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विधायक ने कहा कि विकास कार्यों का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि नागरिकों के दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाना है। महापौर ने कहा कि निगम हर वार्ड तक समान रूप से विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और किसी भी कमी की सूचना निगम को देने की अपील की। इस अवसर पर पार्षद संजीव मेहता, सुजाता अरोड़ा, संकल्प भंडारी, सुभाष कांबोज और पार्षद अंकित तितोरिया मौजूद रहे।प्रमुख कार्य- वार्ड 11 के जिला न्यायिक परिसर में आकांक्षी शौचालय बनेगा। 27.88 लाख रुपये खर्च होंगे और चार माह में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इससे परिसर में आने वाले लोगों को स्वच्छ सुविधा मिलेगी।- वार्ड 9 की सेक्टर-7 मार्केट स्थल का सुदृढ़ीकरण होगा। 24.59 लाख रुपये की लागत से एक माह में कार्य पूरा होगा, जिससे व्यापारियों व ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।- वार्ड 8 के सेक्टर-6 व 14 की साइड बर्म पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। 10.87 लाख रुपये की लागत से तीन माह में कार्य पूरा होगा, जिससे सड़क किनारे की स्थिति सुधरेगी।- वार्ड 8 के शिव मंदिर के सामने 35.50 लाख रुपये से सेक्टर-6 व 7 के डिवाइडिंग रोड से मुख्य बाजार तक सड़क का पुनर्निर्माण होगा। दो माह में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे यातायात सुगम होगा।- वार्ड 5 के अंसल सिटी के पीछे सूरता रोड डेरा के राजस्व रास्ते को इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक से पक्का किया जाएगा। 12.96 लाख रुपये की लागत से तीन माह में कार्य पूरा होगा। वर्ष 1997 से बसे क्षेत्र में पहली बार रास्ता पक्का होगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।- वार्ड 6 के चांद सराय क्षेत्र में विभिन्न गलियों का सीमेंट कंक्रीट से निर्माण किया जाएगा। 31.95 लाख रुपये की लागत से चार माह में कार्य पूरा होगा, जिससे आवागमन आसान होगा।