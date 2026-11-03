फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Welcoming Lok Sabha Speaker Om Birla

Karnal News: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत

Tue, 03 Nov 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Welcoming Lok Sabha Speaker Om Birla
तरावड़ी। पंचकूला स्थित होटल द आर्लिस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आगमन पर होटल प्रबंधन की ओर से उनका किया गया। होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन गुप्ता और महाप्रबंधक नीलाब चुघ ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। लोकसभा अध्यक्ष संविधान पखवाड़ा के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंचकूला पहुंचे थे। एडीओई प्रेरणा कंवर और एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट जितेंद्र भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed