Karnal News: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत

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तरावड़ी। पंचकूला स्थित होटल द आर्लिस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आगमन पर होटल प्रबंधन की ओर से उनका किया गया। होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमन गुप्ता और महाप्रबंधक नीलाब चुघ ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। लोकसभा अध्यक्ष संविधान पखवाड़ा के तहत आयोजित जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंचकूला पहुंचे थे। एडीओई प्रेरणा कंवर और एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट जितेंद्र भी मौजूद रहे। संवाद