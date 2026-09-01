Karnal News: आज आठ स्कूलों में होगा मतदान, सुबह 10 बजे से शुरू होगी प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 AM IST
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करनाल। अमर उजाला शिक्षक सम्मान के लिए जारी वोटिंग प्रक्रिया जिले में रफ्तार पकड़ चुकी है। अब तक 32 स्कूलों में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और विद्यार्थियों में अपने पसंदीदा शिक्षक को चुनने के लिए खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
स्कूलों में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे हर छात्र अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। मतदान को लेकर स्कूलों में अलग ही माहौल बना हुआ है। अधिकांश शिक्षण संस्थानों की कंप्यूटर लैब को अस्थायी पोलिंग बूथ में तब्दील कर दिया गया है। यहां छात्रों को कतारबद्ध तरीके से बुलाया जा रहा है और वे एक-एक कर अपने पसंदीदा शिक्षक के नाम पर वोट डाल रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित रहे, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों और स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है।
मंगलवार को जिले के आठ प्रमुख स्कूलों में मतदान होगा। इनमें एसडीएमएन विद्या मंदिर नीलोखेड़ी, टेगौर बाल निकेतन, बाबा रामदास विद्यापीठ, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल इंद्री, ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल, वीपी इंटरनेशनल स्कूल, ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में वोटिंग होगी। ब्यूरो
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स्कूलों में इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे हर छात्र अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। मतदान को लेकर स्कूलों में अलग ही माहौल बना हुआ है। अधिकांश शिक्षण संस्थानों की कंप्यूटर लैब को अस्थायी पोलिंग बूथ में तब्दील कर दिया गया है। यहां छात्रों को कतारबद्ध तरीके से बुलाया जा रहा है और वे एक-एक कर अपने पसंदीदा शिक्षक के नाम पर वोट डाल रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित रहे, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षकों और स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है।
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मंगलवार को जिले के आठ प्रमुख स्कूलों में मतदान होगा। इनमें एसडीएमएन विद्या मंदिर नीलोखेड़ी, टेगौर बाल निकेतन, बाबा रामदास विद्यापीठ, अमर ज्योति पब्लिक स्कूल इंद्री, ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल, वीपी इंटरनेशनल स्कूल, ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में वोटिंग होगी। ब्यूरो
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