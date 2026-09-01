Karnal News: विधायक के माफी मांगने के बाद रोड़ समाज में विवाद, आज कुरुक्षेत्र में बैठक

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इधर, रोड़ महासभा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र चौपड़ा का कहना है कि जो लोग इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, उनके लिए प्रधान ने कुरुक्षेत्र के रोड़ भवन में 1 सितंबर को 11 बजे बैठक बुलाई है, वे बैठक में पहुंचकर सवाल-जवाब कर सकते हैं। प्रधान की ओर से सोशल मीडिया पर बकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है। दावा किया गया है कि तीन मांगों में शामिल पहली मांग विधायक की माफी पूरी हुई है, इससे 99 प्रतिशत समाज के लोग संतुष्ट हैं।रविवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, विधायक जगमोहन आनंद और अन्य नेताओं की रोड़ समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक के दौरान विधायक जगमोहन आनंद ने रोड़ समाज से माफी मांगी थी।पोस्ट में लिखा-- हरियाणा चौरासी रीजन पेज पर लिखा- राजनीति करने वाले कभी अपने परिवार के नहीं हुए, तो समाज के क्या होंगे। फर्जी एनकाउंटर करो और फिर माफी मांग लो-क्या सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा और लोग सब भूल जाएंगे। अगर कल कोई व्यक्ति मर्डर या कोई अन्य अपराध करके सिर्फ माफ़ी मांग ले, तो क्या उसका अपराध खत्म हो जाएगा।- हरपाल कलामपुरा ने लिखा- बेच दिया चंद दलालों ने सब कुछ...। वायरल पोस्टर में लिखा है कि ‘रोड़ समाज के बेटे की जान का सौदा-एक माफीनामा।’ इसमें बलकार सिंह, सतपाल जांबा, हरविंद्र कल्याण, वेदपाल और धर्मवीर मिर्जापुर के नाम लिखकर सवाल किया गया है कि क्या ये समाज से ऊपर होकर समाज को बेच आए हैं। अन्य पोस्ट में लिखा है कि कल तक समाज की बात थी और आरोप लगाया जा रहा था कि विधायक ने गोली मरवाई, लेकिन अब विचारधारा कैसे बदल गई।