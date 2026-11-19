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वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमृतलाल जोशी ने बताया कि उनके वार्ड में इंटरनेट, बिजली और केबल के तार काफी नीचे लटके हुए हैं। कई बार इन तारों को हटाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्ड नंबर सात के पार्षद जोगिंद्र शर्मा ने शिकायत में वार्ड के मोती नगर, अशोक नगर, न्यू अशोक नगर, प्रीतम नगर, डीसी कॉलोनी, राजिंदर नगर, माता वाली गामड़ी, शमशाद बाग, अर्जुन गेट, सुभाष गेट, कलंदरी गेट, मीरा घाटी चौक, लाभ सिंह कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया है। विज्ञापन

माैके का दाैरा कर जांच कराई जाएगी। यदि मामला सही पाए गया तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुरंत तारों को हटवा जाएगा। -नसीब सिंह, अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम विज्ञापन विज्ञापन

वार्ड नंबर 14 के पार्षद अमृतलाल जोशी ने बताया कि उनके वार्ड में इंटरनेट, बिजली और केबल के तार काफी नीचे लटके हुए हैं। कई बार इन तारों को हटाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वार्ड नंबर सात के पार्षद जोगिंद्र शर्मा ने शिकायत में वार्ड के मोती नगर, अशोक नगर, न्यू अशोक नगर, प्रीतम नगर, डीसी कॉलोनी, राजिंदर नगर, माता वाली गामड़ी, शमशाद बाग, अर्जुन गेट, सुभाष गेट, कलंदरी गेट, मीरा घाटी चौक, लाभ सिंह कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का उल्लेख किया है।माैके का दाैरा कर जांच कराई जाएगी। यदि मामला सही पाए गया तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तुरंत तारों को हटवा जाएगा। -नसीब सिंह, अधीक्षक अभियंता, बिजली निगम

करनाल। शहर में बिजली के खंभों पर लटकते इंटरनेट और केबल के तार अब लोगों की परेशानी के साथ हादसों का कारण भी बन रहे हैं। कई इलाकों में बिजली के खंभों पर तारों का मकड़जाल फैला है। इस समस्या पर नगर निगम के दो पार्षदों ने अलग-अलग शिकायत पत्र देकर मेयर से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को भी शिकायत की प्रति भेजी गई है।