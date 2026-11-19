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मिल की प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि मास्टर ट्रायल के दौरान अनलोडर, केन कॅरिअर चेन, मिल रोलर्स, पावर टरबाइन और बॉयलिंग हाउस सहित विभिन्न मशीनों का परीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी संयंत्रों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना है, जिससे निर्धारित समय पर पेराई शुरू हो सके और सत्र सुचारु रूप से संचालित हो।प्रबंध निदेशक ने बताया कि आगामी पेराई सत्र के लिए किसानों को 50 हजार क्विंटल गन्ने की पर्चियां एसएमएस के माध्यम से जारी कर दी गई हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे मोबाइल पर प्राप्त पर्चियों के अनुसार ही मिल में गन्ना आपूर्ति करने की तैयारी करें। इससे गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को गन्ना पर्ची से संबंधित समस्या आती है तो वह मिल के गन्ना प्रबंधक के मोबाइल नंबर 9466454748 या गन्ना विकास अधीक्षक (सीडीआई) के मोबाइल नंबर 9355127135 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी तैयारियां पूरी होने के बाद पेराई सत्र सुचारु रूप से चलेगा और किसानों को गन्ना आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।