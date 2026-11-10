Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Two groups clashed during a fireworks display; a contractor was killed after being struck on the head with a spade.

Karnal News: आतिशबाजी के दौरान भिड़े दो गुट, ठेकेदार के सिर पर कस्सी मारकर हत्या

Tue, 10 Nov 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Two groups clashed during a fireworks display; a contractor was killed after being struck on the head with a spade.
घटना स्थल पर पहुंच कर जांच करती पुलिस टीम । संवाद
करनाल/तरावड़ी। दिवाली पर रविवार की रात को पटाखे चलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। डांड रोड स्थित बदरी एग्रो राइस मिल में बॉयलर और मिलिंग प्लांट पर काम करने वाले दो श्रमिक गुटों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई।
विज्ञापन

आरोप है कि इसी दौरान बॉयलर पर काम करने वाली लेबर के फोरमैन रामभरोसे ने मिलिंग प्लांट के ठेकेदार राधेश्याम के सिर पर कस्सी से वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से राधेश्याम की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तरावड़ी थाना पुलिस, डीएसपी सोनू नरवाल और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर फोरमैन समेत पांच लोगों को नामजद करते हुए हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

गांव सांभली निवासी अजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बदरी एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीड़ डिडांरी स्थित राइस मिल में सुरक्षा गार्ड है। आठ नवंबर को उसकी ड्यूटी शाम छह बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक थी। रात करीब नौ बजे उसे मिल में दो पक्षों के बीच झगड़ा होने की सूचना मिली। एक पक्ष बॉयलर पर काम करने वाली लेबर का था, जिसका फोरमैन रामभरोसे है। दूसरे पक्ष में मिलिंग प्लांट पर काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनका ठेकेदार राधेश्याम था। दोनों पक्षों के बीच दिवाली के पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन


गार्ड के पहुंचने तक ठेकेदार की जा चुकी थी जान
अजय ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे तो राधेश्याम की मौत हो चुकी थी। पूछताछ में पता चला कि रामभरोसे ने राधेश्याम के सिर पर कस्सी से वार किया था। शिकायत में अखिलेश, अश्वनी, लाल बाबू और अन्य लोगों पर भी राधेश्याम के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। राधेश्याम की लेबर से हरिमोहन, विजय बहादुर, नितिश और अन्य कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। मृतक और दोनों पक्षों के कर्मचारी बिहार के नाथपुर के रहने वाले हैं।


रात ढाई बजे दर्ज हुआ हत्या का केस
घटना की सूचना मिलने पर तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। सुरक्षा गार्ड की शिकायत के आधार पर रात करीब ढाई बजे रामभरोसे, अखिलेश, अश्वनी, लाल बाबू समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। थाना प्रभारी जगदीश पांडे ने बताया कि मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया है।

मौके से भागे आरोपी
डीएसपी सोनू नरवाल ने बताया कि सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी मौके से भाग गए हैं।

घटना स्थल पर पहुंच कर जांच करती पुलिस टीम । संवाद

घटना स्थल पर पहुंच कर जांच करती पुलिस टीम । संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed