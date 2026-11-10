Karnal News: दिवाली पर दीयों और लड़ियों से रोशन हुए घर, आतिशी नजारों ने मोहा मन

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दीपावली को लेकर रविवार सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो गई थीं। महिलाओं और युवतियों ने आंगन में रंगोली सजाई तो बच्चों ने घरों को सजाने में हाथ बंटाया। शाम ढलते ही घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में दीप जलने लगे। मिट्टी के दीयों के साथ मोमबत्तियों और विद्युत लड़ियों से शहर जगमगा उठा। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही रही।घरों और मंदिरों में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की गई। लोगों ने परिवार की खुशहाली और कारोबार में बरकत की कामना की। दीपावली के साथ सिख समुदाय ने बंदी छोड़ दिवस भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया। गुरुद्वारों में गुरु की महिमा का गुणगान हुआ। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर धार्मिक परंपरा निभाई। इस दौरान गुरुद्वारों में भी विशेष सजावट की गई।दो दिन हुआ पितर पूजनअमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण सोमवार को भी कई परिवारों ने पितरों का पूजन किया। जय ओंकार आश्रम के पंडित मांगेराम ने बताया कि दीपावली पर पितर पूजन का विशेष महत्व है। परिवार की सुख-शांति और खुशहाली के लिए लोग इस दिन पितरों का स्मरण कर पूजा करते हैं। पूजा-अर्चना के बाद शहर में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। दिवाली पर बाजारों में भी खूब रौनक रही। मिठाई, जलेबी और गिफ्ट पैक की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ जुटी रही।सुरक्षा के लिए सड़कों पर रही पुलिस की निगरानीत्योहार के दौरान सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी अलर्ट रही। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास जवान मुस्तैद रहे। रिहायशी कॉलोनियों में पुलिस ने गश्त की तो यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय रही।