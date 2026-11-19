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पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं के आवागमन वाले प्रमुख रास्तों पर नियमित गश्त सुनिश्चित की जाए। केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पुलिस संवेदनशील स्थानों पर पहले से मौजूद रहे, ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। रेलवे रोड पर 10 से अधिक शिक्षण संस्थान हैं, जबकि बस स्टैंड क्षेत्र में 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं। इन क्षेत्रों में सुबह संस्थान खुलने और दोपहर में छुट्टी के समय छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है।फब्तियां कसने और पीछा करने वालों पर होगी कार्रवाईएसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बुलेट मोटरसाइकिलों में निर्धारित मानकों के विपरीत तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों और छात्राओं पर फब्तियां कसने या उनका पीछा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। वाहनों में तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर घूमने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। पुलिस का जोर यातायात व्यवस्था के साथ छात्राओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने पर है।अग्रसेन चौक पर चालानिंग, स्कूलों के बाहर सुरक्षा का इंतजारसड़क सुरक्षा विशेषज्ञ शुभम और एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि पुलिस की ओर से सुरक्षा और चौकसी के दावे तो किए जाते हैं लेकिन स्कूलों की छुट्टी के समय उनकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती। उनका सुझाव है कि दोपहर में जांच की व्यवस्था स्कूलों के आसपास भी की जाए ताकि यातायात नियंत्रण के साथ छात्राओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।