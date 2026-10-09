Karnal News: छात्राओं को कलाकृतियों को सजाने का दिया प्रशिक्षण

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मूनक। राजकीय कन्या महाविद्यालय पाढ़ा में वीरवार को महिला प्रकोष्ट के तत्वावधान में एक दिवसीय घड़ा सजावट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में कलात्मक काैशल विकसित करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना था। इस दौरान मुख्य वक्ता हरप्रीत ने छात्राओं को मिट्टी के बर्तनों और गमलों को विभिन्न रचनात्मक तरीकों, रंगों और पारंपरिक कलाकृतियों से सजाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में छात्राओं ने सुंदर कलाकृतियां तैयार की। उन्होंने छात्राओं को अपने हुनर को एक व्यावसायिक रूप देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या डाॅ विपिन कुमारी ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला में छात्राओं को बढ़चढ़ कर भाग जरूर लेना चाहिए। इस माैके पर स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

संवाद न्यूज एजेंसी