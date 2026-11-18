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इसके बाद उसे दस कदम आगे जाने के लिए कहा। बाद में पीछे मुड़कर देखा तो आरोपी गायब थे। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिपली बाजार निवासी जियारुल मोंडल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी आरएम ओरनामेंट्स के नाम से सोने के जेवर बनाने की दुकान है।14 नवंबर को दोपहर करीब 12:50 बजे उन्होंने दुकान पर काम करने वाले कारीगर रोहन मलिक को तीन तोला सोना देकर सराफा बाजार के पास पंडित डाई कटर के यहां भेजा था। जब रोहन मीना बाजार के पास पहुंचा तो एक युवक ने उसे रोक लिया।आरोपी उससे बंगाली भाषा में बातचीत करने लगा और धीरे-धीरे उसे अपनी बातों में उलझाकर सराफा बाजार की तरफ ले गया। इसी दौरान आरोपी ने एक किराना दुकान से अगरबत्ती खरीदी और रोहन को पूजा-पाठ करवाने की बात कही। कुछ देर बाद वहां दो अन्य युवक भी पहुंच गए। आरोप है कि तीनों ने मिलकर रोहन को विश्वास में लिया और पूजा के बहाने उससे तीन तोला सोना अपने पास ले लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे दस कदम आगे जाने के लिए कहा।रोहन जब कुछ कदम आगे जाने के बाद पीछे मुड़ा तो तीनों आरोपी वहां से गायब हो चुके थे। संवाद