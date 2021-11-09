Karnal News: महापौर ने सुनीं लोगों की समस्याएं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:36 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:36 AM IST
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करनाल। नगर निगम महापौर रेणु बाला गुप्ता ने निगम कार्यालय में जन सुनवाई कर शहरवासियों की समस्याएं व शिकायतें सुनीं। नागरिकों ने सीवरेज निकासी, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, प्रॉपर्टी आईडी, सड़कों एवं गलियों की मरम्मत सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याएं महापौर के समक्ष रखीं। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया, जबकि अन्य के समाधान के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संवाद
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