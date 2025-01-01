Karnal News: करनाल जॉइंट की टीम ने सात विकेट से जीता फाइनल मैच

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प्रतियोगिता के अंतिम दिन चार क्वाटर फाइनल मैच खेले गए। पांच दिन तक चली इस प्रतियोगिता में जिले की कुल 100 टीमों ने भाग लिया। रनरअप टीम करनाल स्ट्रीट फाइटर को 31 हजार रुपये, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 5100-5100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता की विजेता करनाल जायंट्स टीम अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली लीग में भाग लेगी। इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा, पार्षद गुड्डी बीजना, विक्रम राणा, सुरेंद्र कंबोज, बंबरेड़ी के सरपंच, अजय साहब सिंह राणा, चंद्रशेखर राणा मौजूद रहे। विज्ञापन

प्रतियोगिता के अंतिम दिन चार क्वाटर फाइनल मैच खेले गए। पांच दिन तक चली इस प्रतियोगिता में जिले की कुल 100 टीमों ने भाग लिया। रनरअप टीम करनाल स्ट्रीट फाइटर को 31 हजार रुपये, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 5100-5100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता की विजेता करनाल जायंट्स टीम अब चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली लीग में भाग लेगी। इस मौके पर मेयर रेणु बाला गुप्ता, पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा, पार्षद गुड्डी बीजना, विक्रम राणा, सुरेंद्र कंबोज, बंबरेड़ी के सरपंच, अजय साहब सिंह राणा, चंद्रशेखर राणा मौजूद रहे।

करनाल। मेरठ रोड स्थित राणा ब्रदर्स क्रिकेट एकेडमी में बुधवार को नमो क्रिकेट लीग के फाइनल मैच का आयोजन किया गया। जिसमें करनाल जॉइंट की टीम ने सात विकेट से मैच जीत कर प्रतियोगिता के अगले चरण मे प्रवेश किया। समापन समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टीम को ट्रॉफी और 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।