Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   The Kaithal-Karnal highway was jammed for 40 minutes.

Karnal News: कैथल-करनाल हाईवे पर 40 मिनट तक लगा जाम

Thu, 12 Nov 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
The Kaithal-Karnal highway was jammed for 40 minutes.
कैथल-करनाल हाईवे पर 40 मिनट तक लगा जाम - फोटो : कैथल-करनाल हाईवे पर 40 मिनट तक लगा जाम
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। त्योहारों के बाद सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से कैथल-करनाल हाईवे पर बुधवार को यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हाईवे पर नहर पुल और चिड़ाव मोड़ के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करनाल से कैथल की ओर से जाने वाले वाहनों की चिड़ाव मोड़ तक ढाई किलोमीटर लंबी कतार लग गई।
हालांकि चिड़ाव मोड़ पर जाम की सूचना के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान माैके पर पहुंचे। उन्होंने कराब 40 मिनट के बाद यातायात सुचारु कराया। वहीं करनाल की ओर आने वाले वाहनों की कतार चिड़ाव मोड़ से डबरी गांव तक पहुंच गई। दोनों ओर सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। राहगीरों और वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा।
विज्ञापन

हाईवे पर एक तरफ ट्रैक्टर-ट्रॉली खराब होने से स्थिति और बिगड़ गई। सड़क पर वाहन के खड़े होने के कारण यातायात का रास्ता बाधित हो गया। पहले से ही वाहनों के अधिक दबाव के चलते सड़क पर आवाजाही धीमी थी। ऐसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली खराब होने से वाहनों की कतारें और लंबी हो गईं। दोनों ओर से निकलने की कोशिश कर रहे वाहन चालकों के कारण जाम की स्थिति गंभीर हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed