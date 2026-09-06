फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   The corporation's arrangements are inadequate, the city is filled with filth.

Karnal News: निगम के इंतजाम नाकाफी, शहर गंदगी से अटा

Sun, 06 Sep 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
The corporation's arrangements are inadequate, the city is filled with filth.
विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ज्ञापन सौपते  नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य। स्वयं
करनाल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को एक माह पूरा हो चुका है। शहर के विभिन्न क्षेत्र गंदगी से अटे हैं। लगातार त्योहार भी कचरे की बदबू के बीच मनाए गए। निगम के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। निगम की ओर से पिछले 20 दिनों से कचरे का उठान का दावा है लेकिन गंदगी कम नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि शहर की सड़कों पर अभी भी 2500 टन से ज्यादा गंदगी पसरी है। निगम का दावा है कि डोर टू डोर कचरा उठान समेत अब तक पांच हजार टन से ज्यादा कचरा उठाया जा चुका है। शहर में रोजाना 250 टन से ज्यादा गंदगी निकलती है। ऐसे में जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती, स्थिति सामान्य होना मुश्किल है। ब्यूरो
विज्ञापन

विधानसभा अध्यक्ष बोले- उच्च स्तर पर समाधान के लिए करुंगा बातचीत
करनाल। सफाई कर्मियों एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों व समस्याओं को समाधान के लिए उच्च स्तर पर संबंधित अधिकारियों व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सफाई कर्मी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके हितों से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार करती है। कर्मचारियों से भी अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से निर्वहन करते रहें।
विज्ञापन

विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ज्ञापन सौपते  नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य। स्वयं

विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ज्ञापन सौपते  नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य। स्वयं

विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ज्ञापन सौपते  नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य। स्वयं

विधान सभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण को ज्ञापन सौपते  नगरपालिका कर्मचारी संघ के सदस्य। स्वयं

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed