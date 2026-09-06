Karnal News: निगम के इंतजाम नाकाफी, शहर गंदगी से अटा

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विधानसभा अध्यक्ष बोले- उच्च स्तर पर समाधान के लिए करुंगा बातचीत

करनाल। सफाई कर्मियों एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों व समस्याओं को समाधान के लिए उच्च स्तर पर संबंधित अधिकारियों व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सफाई कर्मी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके हितों से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार करती है। कर्मचारियों से भी अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से निर्वहन करते रहें। विज्ञापन

विधानसभा अध्यक्ष बोले- उच्च स्तर पर समाधान के लिए करुंगा बातचीतकरनाल। सफाई कर्मियों एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों से मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों व समस्याओं को समाधान के लिए उच्च स्तर पर संबंधित अधिकारियों व सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सफाई कर्मी और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जनसेवा से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके हितों से जुड़े विषयों पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार करती है। कर्मचारियों से भी अपील की कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी से निर्वहन करते रहें।

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करनाल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को एक माह पूरा हो चुका है। शहर के विभिन्न क्षेत्र गंदगी से अटे हैं। लगातार त्योहार भी कचरे की बदबू के बीच मनाए गए। निगम के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। निगम की ओर से पिछले 20 दिनों से कचरे का उठान का दावा है लेकिन गंदगी कम नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि शहर की सड़कों पर अभी भी 2500 टन से ज्यादा गंदगी पसरी है। निगम का दावा है कि डोर टू डोर कचरा उठान समेत अब तक पांच हजार टन से ज्यादा कचरा उठाया जा चुका है। शहर में रोजाना 250 टन से ज्यादा गंदगी निकलती है। ऐसे में जब तक हड़ताल खत्म नहीं होती, स्थिति सामान्य होना मुश्किल है। ब्यूरो