Karnal News: दिनभर विरोध के बाद 3 आरोपी हिरासत में लिए तो उठाया शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह समेत पुलिस अधिकारी भी परिवार से बातचीत के लिए पहुंचे। डीएसपी घरौंडा मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शव उठाने और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए।बेटे कमल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 सितंबर की सुबह वह स्कूटी से सामान लेने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में अक्षय, रविंद्र, अमित और राहुल ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने के बाद कमल घर पहुंचा और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद राजपाल समेत परिवार के अन्य लोग आरोपियों के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट के दौरान राजपाल नीचे गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि कमल की शिकायत के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में हत्या और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। परिजनों की मांग पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।