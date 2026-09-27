Karnal News: दिनभर विरोध के बाद 3 आरोपी हिरासत में लिए तो उठाया शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:33 AM IST
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करनाल/घरौंडा। कंबोपुरा में मारपीट के दौरान 55 वर्षीय राजपाल की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शनिवार को शवगृह पर दिनभर धरना दिया गया। शाम को तीन आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए। बेटे कमल ने बताया कि रविवार सुबह उनके पिता राजपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह समेत पुलिस अधिकारी भी परिवार से बातचीत के लिए पहुंचे। डीएसपी घरौंडा मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शव उठाने और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए।
बेटे कमल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 सितंबर की सुबह वह स्कूटी से सामान लेने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में अक्षय, रविंद्र, अमित और राहुल ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने के बाद कमल घर पहुंचा और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद राजपाल समेत परिवार के अन्य लोग आरोपियों के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट के दौरान राजपाल नीचे गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि कमल की शिकायत के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में हत्या और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। परिजनों की मांग पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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थाना प्रभारी लखविंद्र सिंह समेत पुलिस अधिकारी भी परिवार से बातचीत के लिए पहुंचे। डीएसपी घरौंडा मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन शव उठाने और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए।
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बेटे कमल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 सितंबर की सुबह वह स्कूटी से सामान लेने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में अक्षय, रविंद्र, अमित और राहुल ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने के बाद कमल घर पहुंचा और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद राजपाल समेत परिवार के अन्य लोग आरोपियों के घर पहुंचे। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और मारपीट के दौरान राजपाल नीचे गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि कमल की शिकायत के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में हत्या और मारपीट से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। परिजनों की मांग पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।