Karnal News: आवक व आढ़तियों के रिकॉर्ड में अंतर की जांच करेंगी टीमें

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जांच में देखा जाएगा कि मंडी में पहुंची फसल की आवक और खरीद से संबंधित सभी प्रविष्टियां दर्ज हैं या नहीं। बिना गेटपास धान उतारने की भी शिकायतें हैं। एक किसान बिना गेटपास लिए मंडी में धान उतारकर चला गया था। संबंधित ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित नहीं था। एसडीएम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।हर दुकान पर स्टॉक और दस्तावेज की होगी जांच टीमें मंडी की दुकानों पर पहुंचकर धान के स्टॉक, खरीद से संबंधित दस्तावेज और आवक के रिकॉर्ड की जांच करेंगी। मौके पर उपलब्ध फसल की मात्रा का दस्तावेज में दर्ज आंकड़ों से मिलान किया जाएगा। एसडीएम अनुभव मेहता ने स्पष्ट किया कि मंडी में आने वाली प्रत्येक फसल का किसान के माध्यम से बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है।धीमी खरीद की जांच के लिए पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर, की नमी की जांचतरावड़ी। धान खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए शनिवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर निशांत राठी तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने मंडी में आई धान की फसल में नमी की मात्रा जांची। धीमी खरीद के आरोपों की भी जांच की। जांच में नमी की वास्तविक मात्रा कितनी मिली, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव अरविंद टाया, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला प्रधान शीशपाल गुप्ता, राइस एसोसिएशन के प्रधान नरेश बंसल और अनिल चौधरी मौजूद रहे। संवाद