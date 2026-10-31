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Karnal News: गन्ना उत्पादक किसानों ने फूंका पुतला

Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:36 AM IST
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Sugarcane farmers burned an effigy
पुतला फुंक कर प्रदर्शन करते किसान। संवाद
इंद्री। गन्ने के भाव में प्रति क्विंटल मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को इंद्री के किसान विश्राम गृह में गन्ना उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का पुतला फूंका। किसानों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने की मांग की। गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल, तेजपाल, मनजीत लालर, ऋषि पाल, बलकार, भूपेंद्र, महेंद्र मौजूद रहे। संवाद
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