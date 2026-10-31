Karnal News: दिनदहाड़े कर्मचारी से बाइक लूटी

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कमालपुर गांव निवासी विजय पाल सिंह पिछले 15 साल से तरावड़ी स्थित ज्योति कंपनी में काम कर रहे हैं। वह तरावड़ी के वार्ड नंबर-दो में सेवा मास्टर के मकान में किराए पर रहते हैं। कंपनी में लंच होने पर वह दोपहर करीब एक बजे बाइक से खाना खाने तरावड़ी घर जा रहे थे।पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि कंपनी से करीब दो किलोमीटर आगे तरावड़ी की तरफ एचपी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पहले सड़क पर खड़े एक युवक ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया।विजय के बाइक रोकते ही युवक ने अपनी दाहिनी जेब से पिस्टल निकालकर उसकी छाती पर तान दी और गाली-गलौज करने लगा। इसी दौरान दूसरा युवक दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसने भी पिस्टल निकालकर कनपटी पर लगा दी।दोनों आरोपियों ने उसे बाइक से नीचे उतरने को कहा। विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी और बाइक लेकर चले गए।