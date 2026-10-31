किसान पशुपालन और डेयरी से बढ़ाएं आय : कृष्णपाल

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से देश के 9.34 करोड़ किसानों के खातों में 18,680 करोड़ रुपये जारी किए। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 15,99,996 लाभार्थियों के खातों में भी डीबीटी के माध्यम से 320 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं।गुर्जर ने किसानों को डेयरी प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। उन्होंने वैज्ञानिक पशुपालन, संतुलित पोषण और नियमित टीकाकरण से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को कहा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे।कृषि बजट में वृद्धि की गईकृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कृषि क्षेत्र का केंद्रीय बजट लगभग 23 हजार करोड़ रुपये था। यह अब बढ़कर करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा जांच जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। कहा कि इन प्रयासों से खेती को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। डीबीटी से चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।अनुसंधान की जानकारी दीएनडीआरआई के निदेशक धीर सिंह के मार्गदर्शन में अनुसंधान गतिविधियों की जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने करन फ्रिजियन नस्ल के विकास और आधुनिक प्रजनन तकनीकों पर प्रकाश डाला। इनमें ओवम पिक-अप, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन और भ्रूण उत्पादन शामिल हैं। सेक्स-सॉर्टेड सीमन जैसी तकनीकों का उद्देश्य पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारना है। कांकरेज नस्ल के संरक्षण के लिए क्लोनिंग तकनीक की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।