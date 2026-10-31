Karnal News: खाना खाने जा रहा था कर्मचारी, एचपी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर हुई वारदात

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पुलिस के अनुसार, गांव कल्हेड़ी निवासी सुनहरी शुक्रवार को घरौंडा में आंखों की दवाई लेने आई थी। वह पुराने बस स्टैंड के पास सर्विस रोड पर पहुंची तो बाइक सवार दो युवकों ने बस क्यू शेल्टर के नजदीक उसे आवाज देकर रोक लिया। पीछे बैठे युवक ने अस्पताल का पता पूछा। महिला को सही पता मालूम नहीं था। वह युवकों से बात कर रही थी, तभी एक युवक ने अचानक उसके कान पर झपट्टा मारकर सोने की बाली तोड़ ली। वारदात के बाद दोनों आरोपी भागने लगे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बाली तोड़ने वाला युवक तुरंत बाइक पर नहीं चढ़ पाया। महिला ने पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। आखिर में दोनों भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में बाइक चला रहे युवक ने खाकी रंग की कमीज पहनी है।