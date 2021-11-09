Karnal News: ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर साइकिल सवार युवम की मौत

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गांव उड़ाना निवासी राजबीर ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह करीब 7 बजे उनके चाचा का बेटा रवि साइकिल से खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान हेबतपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। रवि ट्रॉली के पिछले पहिये के नीचे आ गया।परिजन ने गंभीर हालत में रवि को निजी वाहन से कुरुक्षेत्र के अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे आदेश अस्पताल, कुरुक्षेत्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।जांच अधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है। चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।