Karnal News: राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता चार से

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करनाल। चार नवंबर से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय स्केट हॉकी प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रदेशभर के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी पहुंचेंगे। कोच हरप्रीत ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों की स्पर्धाएं कराई जाएंगी। इसमें सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान राज्य स्तरीय निर्णायकों की टीम तैनात रहेगी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के रहने, भोजन और प्राथमिक चिकित्सा के प्रबंध किए गए हैं। संवाद