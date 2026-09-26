Karnal News: स्पीड ब्रेकर पर बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार, चालक की पिटाई कर भागे सवार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:44 AM IST
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करनाल। चिड़ाव मोड़ के पास वीरवार की रात तेज रफ्तार कार करनाल से असंध जा रही निजी बस के पीछे जा टकराई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि कार सवार युवकों ने बस चालक की पिटाई कर दी और कार को मौके पर लॉक कर भाग गए।
थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, चिड़ाव गांव के पास बने स्पीड ब्रेकर पर बस चालक ने गति कम की थी। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार अनियंत्रित होकर बस के पिछले हिस्से में जा घुसी।
उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कार में सवार युवक नीचे उतरे और बस चालक की पिटाई करने लगे। आरोप है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे। सूचना मिलने पर डायल-112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक कार चालक मौके से भाग चुके थे। किसी भी पक्ष की कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
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थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, चिड़ाव गांव के पास बने स्पीड ब्रेकर पर बस चालक ने गति कम की थी। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही सफेद रंग की कार अनियंत्रित होकर बस के पिछले हिस्से में जा घुसी।
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उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कार में सवार युवक नीचे उतरे और बस चालक की पिटाई करने लगे। आरोप है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे। सूचना मिलने पर डायल-112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक कार चालक मौके से भाग चुके थे। किसी भी पक्ष की कोई भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।
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