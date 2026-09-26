Karnal News: 20 मिनट के लिए रुकी कुश्ती प्रतियोगिता

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करनाल। हरियाणा पुलिस परिसर, मधुबन में कुश्ती प्रतियोगिता को करीब 20 मिनट तक रोकना पड़ा। मैट पर चल रही कुश्ती के दौरान साथी पहलवान के बोलने पर ऐसा किया गया। आयोजकों ने सख्ती की और हाॅल में मौजूद अन्य पहलवानों को परिसर में बनी दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए कहा। आयोजन समिति के अनुसार, ये पहलवान न केवल रेफरी पर अनुचित दबाव बना रहे थे बल्कि मैट पर लड़ रहे खिलाड़ियों का ध्यान भी भटका रहे थे। रेफरी ने मुकाबला रोककर इस बारे में आयोजन समिति को सूचित किया था। संवाद