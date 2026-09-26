Karnal News: बागड़ वाले बाबा के दर्शन को निकलीं दो बहनों की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
जुंडला। बागड़ वाले बाबा के दर्शन के लिए घर से निकलीं गांव जाणी की बाला देवी और उनकी बहन की पिंडारसी के नजदीक सड़क हादसे में मौत हो गई। 55 वर्षीय बाला देवी का शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में पोस्टमार्टम कराया गया। गांव जाणी स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
सरपंच मनोज कुमार ने बताया कि बाला देवी 24 सितंबर की सुबह अपनी बहन के घर कलाल माजरी जाने के लिए घर से निकली थीं। परिजन के अनुसार, वहां से वह बागड़ वाले बाबा के दर्शन करने जाने वाली थीं। वह अपनी बहनों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बागड़ की ओर जा रही थीं। पिंडारसी के पास रास्ते में हुए हादसे में बाला देवी और कलाल माजरी निवासी उनकी सगी बहन लीला देवी की मौत हो गई। हादसे में तीसरी बहन को भी चोटें आईं।
विज्ञापन
सरपंच मनोज कुमार ने बताया कि बाला देवी 24 सितंबर की सुबह अपनी बहन के घर कलाल माजरी जाने के लिए घर से निकली थीं। परिजन के अनुसार, वहां से वह बागड़ वाले बाबा के दर्शन करने जाने वाली थीं। वह अपनी बहनों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बागड़ की ओर जा रही थीं। पिंडारसी के पास रास्ते में हुए हादसे में बाला देवी और कलाल माजरी निवासी उनकी सगी बहन लीला देवी की मौत हो गई। हादसे में तीसरी बहन को भी चोटें आईं।
विज्ञापन