सिख गुरुओं ने दिया समानता का संदेश : आनंद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:47 AM IST
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करनाल। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा डेरा कर सेवा कलंदरी गेट करनाल में आयोजित गुरुमति समागम में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद भी शामिल हुए। गुरु दरबार में शीश नवाया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संपूर्ण मानवता को नाम जपो, किरत करो और वंड छको का महान संदेश दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, नगर निगम महापौर रेणु बाला गुप्ता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार वरिंदर सिंह, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन गिन्नी विर्क, पार्षद संकल्प भंडारी, सरदार मनमीत बावा आदि मौजूद रहे। संवाद
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