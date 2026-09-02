एसई गीतू राम तंवर सुसाइड मामला: बिजली निगम एमडी समेत 14 नामजद, एसआईटी करेगी जांच; एफआईआर में नए नाम जोड़े

बिजली निगम के निलंबित एसई गीतू राम तंवर के रिटायरमेंट के दिन आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी प्रीति की शिकायत पर बिजली निगम के एमडी समेत 14 लोगों को नामजद किया है। मामले की जांच एसआईटी करेगी और 10 दिन में उन्हें सेवानिवृत्ति के भत्ते भी दिए जाएंगे। एडीसी राहुल रईया और डीएसपी राजीव के इस आश्वासन के बाद परिजनों ने मौत के 34 घंटे बाद गीतू राम तंवर के शव का अंतिम संस्कार किया गया। मॉडल टाउन शिवपुरी में बेटे स्वास्तिक और बेटी नीति ने मुखाग्नि दी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगलवार को दिनभर प्रशासनिक अधिकारी गीतू राम तंवर के परिवार को मनाने में जुटे रहे लेकिन परिजन और समाज के लोग आरोपियों को नामजद करने, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। दोपहर को डीएसपी राजीव, शुगर मिल की एमडी अदिति और बाद में एडीसी राहुल रईया पहुंचे। डीएसपी ने पत्नी की शिकायत पर सोमवार को दर्ज प्राथमिकी में ही 14 नाम जोड़ने की प्रति परिवार को सौंपी। इसके बाद अन्य लोग गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए।इस पर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने जांच का हवाला दिया। बाद में एडीसी ने एसआईटी की गठन और 10 दिन में सेवानिवृत्ति संबंधि भत्ते दिलाने का आश्वासन दिया तो शाम को करीब चार बजे मेडिकल कॉलेज के शवगृह से परिवार ने शव उठाया। इसके बाद करीब शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को सुबह 8 बजे घर से कुछ दूरी पर ही निलंबित एसई गीतू राम तंवर का शव उनकी कार में मिला था।इस दौरान पुलिस को उनकी कार से ही सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने बिजली निगम के एमडी आईएएस अधिकारी समेत 12 अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप जड़े थे। वे कुछ माह पूर्व जाट-झोटा वाली टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आए थे और 2 अप्रैल को निगम ने उन्हें निलंबित कर दिया।