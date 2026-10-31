Karnal News: पांच मिष्ठान भंडारों से लिए नमूने

विज्ञापन

इस दौरान टीम ने पांच मिठाई की दुकानों से नमूने लिये और जांच के लिए भेजे। बीकानेर मिष्ठान भंडार, मोहन स्वीट्स, नीलकंठ, सांवरिया सहित कई अन्य पर रेड की गई। दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने का संदेश दिया गया। आमजन से भी सतर्क रहने की अपील की। डॉ. कपिला नें बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। संवाद