Karnal News: टाटा एस चालक से 18 हजार रुपये और मोबाइल लूटा

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गांव चोगावा निवासी राजिन्द्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार को रात करीब 1:10 बजे वह टाटा एस लेकर कलरी जागीर के रास्ते से जा रहा था। शामली-अंबाला हाईवे के नीचे बाइपास पर तीन व्यक्ति मुंह ढककर आए और उसकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल अड़ा दी थी।थाना प्रभारी धर्मबीर ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच जांच जारी है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। साथ ही वारदात वाले क्षेत्र और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।