Karnal News: एक नवंबर को धर्मनगरी पहुंचेगीं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू

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समारोह 31 अक्तूबर व 1 नवंबर को मनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम घोष अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी विशेष अतिथि रहेंगे। मुख्य वक्ता गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत होंगे। इस समारोह के दौरान गुरुकुल का 114वां स्थापना समारोह भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले 29 नवंबर 2022 को धर्मनगरी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मसरोवर पर पूजा-अर्चना की तो वहीं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन भी किया था। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत की थी।ब्रह्मसरोवर के ऊपर से उड़ान भर चुकीं हैं राष्ट्रपतिराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अक्तूबर 2025 में राफेल विमान से कुरुक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और ब्रह्मसरोवर को देखकर देशवासियों को संदेश दिया था कि यह भूमि हमारी सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने अपनी उड़ान के दौरान ही देशवासियों के नाम संदेश में ब्रह्मसरोवर की भव्यता का संदेश दिया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राफेल की इस उड़ान से मैं प्राचीन भूमि और ब्रह्मसरोवर को देख रही हूं। जो हमारी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। राष्ट्रपति के इस संदेश ने ब्रह्मसरोवर और गीता जन्मस्थली की ख्याति को विश्व भर में पहुंचा दिया था।30 को होगी अंतिम रिहर्सलजिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि सभी विभागों की ओर से की जाने वाली तैयारी की अंतिम रिहर्सल 30 अक्तूबर को होगी। उन्होंने जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रपति के दौरे की सभी तैयारी समयबद्ध, पुख्ता और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी की जाएं। प्रशासन की ओर से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दौरान गुरुकुल में महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक में स्वामी श्रद्धानंद की जयंती कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा भी की गई।