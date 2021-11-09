Karnal News: त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने कहा कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता, जिम्मेदारी और मुस्तैदी से ड्यूटी करें, ताकि नागरिक शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मना सकें। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।एसपी ने दिए सख्त निगरानी के निर्देशपुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने, जुआ खेलने तथा अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। पुलिस की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में जुआ खेलने के संभावित ठिकानों, ढाबों, खाली प्लॉटों और संदिग्ध शराब विक्रेताओं की नियमित जांच करेंगी। इसके साथ ही बीट स्टाफ और मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखकर ऐसी गतिविधियों की सूचनाएं जुटाई जाएंगी।