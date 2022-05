{"_id":"62760379a6834179240dd062","slug":"police-teams-of-five-states-including-nia-and-ib-search-network-of-four-terrorists-arrested-in-karnal","type":"story","status":"publish","title_hn":"करनाल: एनआईए, आईबी के साथ पांच राज्यों की पुलिस खंगाल रही गिरफ्तार आतंकियों का नेटवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करनाल (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 07 May 2022 10:58 AM IST