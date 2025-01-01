Karnal News: रिदमिक जिम्नास्टिक में चार छात्राओं का चयन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:40 AM IST
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इंद्री। राज्य स्तरीय स्कूली रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की चार छात्राओं का चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 सितंबर को अंबाला में होगा।
इस उपलब्धि के अवसर पर शुक्रवार को प्रातः कालीन सभा के दौरान विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने संगीत की लय पर रिदमिक जिम्नास्टिक की आकर्षक प्रस्तुति दी। विद्यालय की प्राचार्या ज्योति खुराना ने चयनित छात्राओं और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी।
डीपीई अशोक कुमार ने कहा कि रिदमिक जिम्नास्टिक एक ऐसा कलात्मक खेल है जिसमें एथलीट संगीत की धुन पर विभिन्न उपकरणों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस मौके पर अध्यापक दुष्यंत कुमार, बृज, सतीश, सुरेंद्र, अध्यापिका सरस्वती, नवजोत कौर, रेखा, दीपा मौजूद रहे। संवाद
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इस उपलब्धि के अवसर पर शुक्रवार को प्रातः कालीन सभा के दौरान विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने संगीत की लय पर रिदमिक जिम्नास्टिक की आकर्षक प्रस्तुति दी। विद्यालय की प्राचार्या ज्योति खुराना ने चयनित छात्राओं और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी।
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डीपीई अशोक कुमार ने कहा कि रिदमिक जिम्नास्टिक एक ऐसा कलात्मक खेल है जिसमें एथलीट संगीत की धुन पर विभिन्न उपकरणों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस मौके पर अध्यापक दुष्यंत कुमार, बृज, सतीश, सुरेंद्र, अध्यापिका सरस्वती, नवजोत कौर, रेखा, दीपा मौजूद रहे। संवाद
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