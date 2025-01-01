Karnal News: रिदमिक जिम्नास्टिक में चार छात्राओं का चयन

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इस उपलब्धि के अवसर पर शुक्रवार को प्रातः कालीन सभा के दौरान विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने संगीत की लय पर रिदमिक जिम्नास्टिक की आकर्षक प्रस्तुति दी। विद्यालय की प्राचार्या ज्योति खुराना ने चयनित छात्राओं और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी।डीपीई अशोक कुमार ने कहा कि रिदमिक जिम्नास्टिक एक ऐसा कलात्मक खेल है जिसमें एथलीट संगीत की धुन पर विभिन्न उपकरणों के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस मौके पर अध्यापक दुष्यंत कुमार, बृज, सतीश, सुरेंद्र, अध्यापिका सरस्वती, नवजोत कौर, रेखा, दीपा मौजूद रहे। संवाद