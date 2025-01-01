Karnal News: प्रदेश स्तरीय तलवारबाजी में 14 खिलाड़ियों ने जीते पदक

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इनमें अंडर-17 सेबर में शगुन, हिमांशी और विरीन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं लड़कों की इपी में लक्की, प्रभ कीरत सिंह, हार्दिक और जय ने रजत पदक जीता। वहीं अंडर-17 लड़कियों की इपी में प्राची रानी, प्रमीता रानी, रितीका, सिमरन और श्रेया ने कांस्य पदक जीता।अंडर-17 सेबर की टीम प्रतियोगिता में विरीन, कार्तिक, अतीकश और लक्षित ने कांस्य पदक हासिल किया।अंडर-17 सेबर की लड़कियों की टीम प्रतियोगिता में हिमांशी, शगुन, इशिता और गितीका ने रजत पदक अपने नाम किया।कोच राजकुमार ने बताया कि अंडर-17 तलवारबाजी में ओल ओवर में प्रथम स्थान पर जिले की लड़कों की टीम रही और द्वितीय स्थान पर लड़कियों की टीम रही।