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अस्पताल में सुबह के समय सबसे ज्यादा मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। शनिवार को भी कई मरीज सुबह ही अस्पताल आ गए थे लेकिन पंजीकरण काउंटर पर पर्ची नहीं बनने से उन्हें इंतजार करना पड़ा। पंजीकरण व्यवस्था प्रभावित होने का असर ओपीडी में दिखाई दिया। नाै बजे शुरू होने वाली ओपीडी में डेढ़ घंटे तक सामान्य दिनों में मरीजों से भरी रहने वाली कुर्सियां खाली रहीं। डॉक्टर अपने कक्षों में बैठे रहे, लेकिन पंजीकरण नहीं होने के कारण मरीज उनके पास नहीं पहुंच सके। अधिकारियों के आश्वासन पर करीब 10:30 बजे कर्मचारी काम पर लौटे, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं सामान्य हुईं।जिला नागरिक अस्पताल में एचकेआरएन के करीब 180 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी पंजीकरण काउंटर से लेकर ओपीडी तक मरीजों से जुड़े कई जरूरी कार्य संभालते हैं।मरीजों की पीड़ामैं सुबह 8 बजे आ गया था। डेढ़ घंटे से कतार में लगा हूं। मैं टीबी का मरीज हूं। - भीम सिंह, मरीजमुझे कतार में लगे हुए एक घंटा हो गया है। पता चला कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। - निखिल, मरीजसुबह सूचना मिली थी कि एचकेआरएन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। प्रबंधन ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। डेढ़ घंटे बाद कर्मचारी मान गए और वापस काम पर लौट गए। - डॉ. सरिता, पीएमओ, जिला अस्पतालतीन माह से वेतन नहीं मिलने पर फूटा गुस्साखाते में वेतन न मिलने पर कल से फिर हड़ताल का एलानकरनाल। जिला नागरिक अस्पताल में एचकेआरएन के तहत कार्यरत कर्मचारी तीन माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में शनिवार को हड़ताल पर रहे। कर्मचारी सुबहड्यूटी पर पहुंचते ही काम छोड़कर धरने पर बैठ गए।जानकारी पर पीएमओ समेत अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को मनाने पहुंचे। पीएमओ ने शनिवार दोपहर तक वेतन खाते में आने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि शनिवार दोपहर तक भी कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा। इससे नाराज कर्मचारियों ने सोमवार सुबह से दोबारा हड़ताल शुरू करने का एलान किया है।आउटसोर्सिंग हेल्थ स्टाफ मंच की ओर से पीएमओ को सौंपे गए पत्र में बताया गया कि एचकेआरएन के तहत कार्यरत 180 कर्मचारियों का तीन माह से वेतन अटका हुआ है। प्रधान अनिल कुमार के अनुसार, 17 नवंबर को सिविल सर्जन की ओर से आश्वासन दिया गया था लेकिन वेतन नहीं आया। यदि अब भी वेतन जारी नहीं किया गया तो सोमवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।